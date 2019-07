Hétvégén két kaliforniai tanár és egy mexikói művészcsoport közös produkciójában került a két országot elválasztó határra három rikító rózsaszín mérleghinta, amit a gyerekek rögtön örömmel használatba is vettek. Őket mondjuk nem nagyon érdekelte a mérsékelten rejtett szimbolika, hogy nem falakat kéne építeni a határainkra, hanem szeretetet és világbékét. A dolog mindenesetre nagy sikert aratott Instagram- és Twitter-szerte:

This is beautiful. Artists installed seesaws at the US/Mexico border to show how connected our kids are. pic.twitter.com/bAkN2v5YqF