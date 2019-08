A Los Angeles-i rendőrség nyomozást indított, miután több bejelentés is érkezett hozzájuk arról, hogy egy vlogger, Brooke Houts bántalmazta a kutyáját. Ugyan az eredeti, vágatlan videó, amin állítólag az látható, hogy Houst megüti és leköpi a kutyáját, már nem elérhető, de az internet nem felejt, ide kattintva is meg lehet tekinteni egy részletet.

Brooke Houts később elnézést kért azoktól, akik felkavarónak találták a látottakat, és azzal védekezett, hogy amikor a felvétel készült, éppen elég zűrös időszakot élt. Később pedig arra hivatkozott, hogy amikor a kutyája mind a 35 kilójával megpróbál ráugrani, akkor muszáj neki megmutatni valahogy, hogy ez a viselkedés nagyon nincs rendben. Hozzátette, természetesen nem ez volt a megfelelő módja annak, hogy ezt megtanítsa neki.

A bocsánatkérés nem győzött meg mindenkit, több ismert és népszerű blogger is nyugtalanítónak tartja a történteket, igen, még az a Logan Paul is, akinek karrierje azért nem volt mentes a botrányoktól, tavaly Japánban például levideózott egy holttestet. Volt, aki felemlegette a Twitch-felhasználó Natalia “Alinity” Mogollo esetét. Mogollo közvetítés közben átdobta a macskáját a feje felett, mert zavarta, hogy nem lát tőle, és volt olyan is, hogy vodkát itatott vele. Ugyan ő is kivívta ezzel az internet haragját, tetteinek végül nem lett következménye.

Ugyan a Youtube elvileg tiltja, hogy a hozzájuk feltöltött videókban állatokat bántalmazzanak, egyelőre nem válaszoltak a Verge-nek azzal kapcsolatban, hogy mit kívánnak tenni Houts ügyében.