Van az úgy, hogy az ember egészen elégedett az életével. Amikor nincs különösebb problémája, egészségügyileg, lelkileg, anyagilag is okésan állnak a dolgai. Ilyenkor lehet leginkább rádöbbenni arra, hogy a legtöbben mennyire hétköznapi életet élünk. Ilyenkor emlékeztet az univerzum minket, mindennapi embereket arra, hogy csak átlagos, unalmas senkik vagyunk, akik eltörpülnek azokhoz képest, akik igazán nagy sikereket érnek el. Olyan sikereket, amiket mi sosem fogunk.

Én a leggyakrabban a huszonpáréves élsportolók láttán szoktam ezt érezni, akik a fizikai teljesítményükkel leverik az egész világot valamiben, miközben a legtöbben (én) már attól kikészülünk, ha elromlik a lift, és fel kell gyalogolni a negyedik emeletre. Amikor ez velem történik, általában már a harmadik emeleten olyan hangokat adok ki, mintha én lennék a náthás Darth Vader. Az élsportoló gyerekek meg világrekordokat döntenek, és utána a sem a nyüszítő tüdejüket hallgatják, hanem azt, hogy értük szól a Himnusz. Vagy ott van a Greta Thunberg. Egy kamaszlány, aki lógott a középsuliból, aztán sztár lett. Amikor én lógtam a suliból, intőt kaptam.

A Szabó Benedeknek van egy száma, amiben azt énekli, hogy "úgy utálom, ha felteszem valamire az életem, aztán jön valaki, aki megcsinálja sokkal jobban, csak úgy mellékesen". Remek dal, ez a sor is nagyon találó, biztos rengetegen tudnak azonosulni vele. (Talán csak az tudja überelni, amikor egy másik számban azt énekli a Szabó Benedek, hogy "történtek velem dolgok, beszéltek hozzám emberek". Az is nagyon igaz.)

De most ez a hír nem az élsportolókról, vagy a világ legügyesebb iskolakerülőjéről szól, hanem Marcelről. Arról a színészről, akinek megadatott, hogy két nagy szerepet is megkaparintson a pályafutása alatt. Miközben a legtöbben úgy éljük le az életünket, hogy egyszer sem leszünk se híresek, se igazán sikeresek, őt újra és újra megtalálja a hírnév.

Pedig ő csak egy közönséges csuklyásmajom.

Ő volt Ross Geller majma a Jóbarátokban. Most meg azt írja a Mashable, hogy ő alakítja majd az Y: Az utolsó férfi című sorozatban az egyik legfontosabb karaktert, az Ampersand nevű majmot.

A pár hónapja már magyarul is kapható képregény alapján készülő sorozatot az FX tévécsatorna rendelte be, ott lehet majd találkozni Marcellel. Aki egyébként nem is Marcel, csak a Jóbarátokban hívták annak, a polgári neve Katie az IMDB szerint, és nőstény, de kiváló érzékkel játszik el hím karaktereket, ahogy azt a híres szerepei is mutatják.