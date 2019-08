"Andy támogatta, hogy legyek én is amerikai állampolgár, és most jött el az ideje, hogy ezt kérelmezzem. Szeretném, ha jövőre megkapnám a papírokat" - nyilatkozta Vajna Tímea a Blikknek. A lap szerint Andy Vajna, producer és filmügyi kormánybiztos özvegye hamarosan szeretne az Egyesült Államokba költözni, ahol egyébként is sok időt töltött az utóbbi években.