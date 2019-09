Szóval, amerikai lévén, mától vehet legálisan piát. (Pont az kéne neki a polgárháborús munkahelyi hangulatban.)

Mindenesetre 1998. szeptember negyedikén két stanfordi diák, Sergey Brin és Larry Page elkezdett valamit, ami ma kb. 800 milliárd dollárt ér, és ugyan néha észre se vesszük, alapvetően szövi át az életünket interneten innen és túl. A jeles alkalomból nézzük is meg újra a zseniális If Google Was a Guy videósorozatot, egyben az öt részt, mert mi az nekünk: