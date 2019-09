Kanadában 2018 októberében legalizálták a marihuána birtoklását és fogyasztását, az ottani piac pedig azóta is folyamatosan növekszik. Ez azt is jelenti, hogy gyakran jönnek elő startupok, amik valamilyen marihuána fogyasztással kapcsolatos problémára keresik a megoldást. A CannabCo például azt jelentette be, hogy ők lesznek az elsők, akik kifejleszetenek egy olyan változatot, aminek a hatása nem változik, de cserébe a jellegzetes szagát elveszíti.

Mint írják, a fű erős szaga sokszor problémát jelent, például mikor valaki a táskájában tartja a marihuánát, vagy lakóközösségekben vagy parkokban fogyasztja, ahol a szag olyanokhoz is eljuthat, akiket zavar vagy irritál. Céljuk, hogy egy újabb opciót adjanak a fogyasztóknak.

A startupról beszámoló Vice viszont szakértőket is megkérdezett a témában, akik egyelőre szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy tényleg könnyen megvalósítható-e a szagmentes fű. A szagot a kannabiszban található terpének és kannabinoidok kombinációi adják, vagyis a szaggal együtt valószínűleg az ízek is odalesznek. Illetve az sem világos, hogy az ízeken és a szagokon kívül még mihez járulnak hozzá pontosan a terpének és mit veszítenek azzal, ha megpróbálják őket kimosni vagy semlegesíteni. A CannabCo mindenesetre biztos benne, hogy hamarosan piacra tudják dobni a forradalmi terméküket.

