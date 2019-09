Az Ishkur's Guide to Electronic Music 1999-es megjelenésekor igazi óázisa volt az akkor még sokkal kevésbé rendszerezett internetnek. Akkoriban már hosszú évek óta hetente váltogatták egymást az éppen formálódó elektronikus zenei műfajok, nagyon figyelni kellett, hogy az ember meg tudja nevezni, hogy éppen mit hallgat, ez pedig egyértelmű igazodási pontok nélkül nem volt egyszerű. Ilyen igazodási pont volt az Ishkur's Guide to Electronic Music, ahol elég jól át lehetett tekinteni, hogy egyik stílus hogyan szülte a másikat, hogyan hatottak egymásra a különféle irányzatok, és ami a legjobb, a kalauz minden stílushoz hozott is néhány meghallgatható példát, valamint sokszor meglehetősen személyesnek tűnő leírásokat. Tiszta multimédia. A 90-es évek végének egyik leginkább kiüresedett hívószava.

Az Ishkur's Guide to Electronic Music viszont belekövült az internetbe, 2005 után már egyáltalán nem frissült, pedig a világ csak úgy robogott mellette, és amikor megjelent a dubstep, ilyen drop, olyan trap, amolyan hip, akkor már végképp elkerülhetetlenül fontosnak tűnt, hogy legyen új Ishkur's Guide. Pláne, hogy az eredetit ma már megnézni is alig lehet, mert egy Flashben készült szörnyeteg volt, amit mára alig támogatnak a böngészők.

Az új verzió.

Kenneth John Taylor, vagyis Ishkur maga éveken át hitegette a világot azzal, hogy jön az útmutató harmadik kiadása. Először 2017-re harangozta be, majd 2018-ra, végül szép csendben mindenféle csinnadratta nélkül 2019 nyarának végén egyszercsak elindult az Ishkur's Guide to Electronic Music harmadik kiadása. Az 1900-as évek elejétől 2019-ig tekinti át a műfajokat az új kalauz, és megérte a várakozás. Befogadhatatlanul összetett alkotás lett. Sok sikert a végigböngészéshez!