A Simpson család alkotói nem csupán Donald Trump elnökségét, a háromszemű halak és az okosórák eljövetelét jósolták meg, hanem például a világ legismertebb környezetvédő aktivistáját, a 16 éves Greta Thunberget is – legalábbis erre csodálkoztak rá a sorozat rajongói a diákaktivista New York-i klímacsúcson előadott beszéde után.

A sorozat huszadik évadának tizenhetedik részében (The Good, the Sad and the Drugly; magyarul: A jó, a szomorú és a ronda) ugyanis Lisa Simpson hasonlóan szenvedélyes beszédet intéz az osztálytársaihoz, mint Greta Thunberg a világ vezetőihez.

A tíz évvel ezelőtti epizódban Lisának arról kell fogalmazást írnia, hogy milyen lesz Springfield ötven év múlva, 2059-ben, ám a téma teljesen kicsinálja, ezért a terapeuta javaslatára antidepresszánst kell szednie. Íme Lisa beszéde az említett epizódban:

