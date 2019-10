Világrekorder fogása volt egy 8 éves ausztrál horgásznak, Jayden Millaurónak, amikor a horgára akadt egy 314 kilós tigriscápa. Jayden az édesapjával horgászott Sydney közelében, amikor a hatalmas állat feltűnt a hajójuk körül. A kis horgász sikeresen kifogta a tigriscápát, és bár csak 40 kilós (azaz a cápa majdnem nyolcszor annyit nyom), némi segítséggel ki is húzta a hajóra.

He's 8 years old and weighs 88 pounds. Yet Jayden Millauro managed to catch a 692-pound shark https://t.co/y4K1fpKTCR #KMOV pic.twitter.com/qw39EbE9P8