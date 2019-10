A tengerpartról beljebb költöztetik Dániában az 1900-ban épített Rubjerg Knude világítótornyot, ami vesztésre áll a homokkal szembeni harcban.

A költöztetésre a homok miatt van szükség, ha a helyén hagynák az évente 250 ezer turista által látogatott világítótornyot, az rövidesen a tengerbe dőlne a pusztító erőhatások miatt, így viszont megőrizhetik az utókornak. Az elhomokosodó dán tengerparti rész egyébként nem csak a toronyra van hatással, korábban pont a turisták kiszolgálására egy múzeumot és büfét is építettek a torony mellé, ám idővel ezeket is ellepte a homok, így később aztán le is bontották ezt a két épületet.

Ezen a videón még látszik a két, már lebontott épület alapja, itt pedig egy kép is látszik még róluk, homokkal tömve.

A tornyot egyébként nagyjából 80 méterrel vontatják beljebb egy sínrendszeren – ez eléggé bevett szokás az épületmozgatási világban.