Kalifornia egyes részein elég gyakran lehet medvékkel találkozni, az sem ritka, hogy az állatok valamilyen nevet is kapnak a hatóságoktól. A bundája miatt T-Shirt azaz Póló nevet kapó medvével már korábban is találkoztak a megyei seriffek. Most az állatnak segítségre volt szüksége, mert sehogy sem tudott kijönni egy hatalmas kukából. Az egyik seriff helyettesnek kellett megközelítenie a medvét és kinyitni a tetejét, hogy aztán T-Shirt ki tudjon ugorni a szorult helyzetből.

A mentőakcióról videó is készült, amin látszik, hogy a seriff helyettes nem volt teljesen nyugodt, mikor a medve mellé kellett bemásznia.