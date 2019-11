Számos olvasónk jelezte, hogy kedden kaptak egy kéretlen sms-t egy ismeretlen számról, ami szerint megváltozik a Takarék Netbankos jelszavuk. És az új jelszó is benne volt az sms-ben, ami talán nem a lehető legbiztonságosabb megoldás 2019-ben.

Fotó: Index

Ennek lehet a következménye, hogy olyan olvasóink is megtudták, hogy mi az új jelszavuk, akik soha semmilyen kapcsolatban nem voltak a szervezettel vagy jogelődjeivel és pillanatnyilag nem is terveznek ilyesmit. Ha véletlenül ön is kapott váratlan jelszót a semmiből, akkor se próbáljon visszaélni vele, van épp elég baja a cégnek.

Frissítés: Reagálni akart erre Takarékbank, szerintük a bankszektorban bevett gyakorlat jelszót küldeni sms-ben. Amiben igazuk is van, de ezt jellemzően az ügyfél kéri, az elég szokatlan megoldás, hogy egyszer csak utánadobnak rengeteg ügyfelük vélt telefonszámára egy új jelszót. Emellett szerintük felhasználónevet sosem küldenek, "így teljesen kizárt, hogy egy sms-ben kapott jelszóval valaki be tudjon lépni más felhasználó internetbanki fiókjába." Szép is lenne, ha elküldenék mellé még a felhasználónevet is! De sajnos ebben is tévednek, egyáltalán nem "teljesen kizárt" megtudni mondjuk egy telefonszám előző tulajdonosának nevét, majd annak banki felhasználónevét, még csak nem is feltétlenül kell hozzá programozói tudás, bárki megoldhatja, de nem fogunk csaláshoz részletes ötleteket adni.

A bank még azt is állítja, hogy náluk ez a fajta hiba csak úgy fordulhatott elő, ha korábban más használta azt a mobilszámot, aki telefonszámának változását nem jelentette be a banknak, régi számát pedig a mobilszolgáltató közben más előfizetőnek adta.

Remélhetőleg ez így is van, mindenesetre az ügyfelek valószínűleg jobban teszik, hogy ha majd működik rendesen a bank netes felülete, akkor mihamarabb belépnek és jelszót cserélnek.