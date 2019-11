Nemrég mi is írtunk arról, hogy Las Vegasban ételadományban is lehet parkolási bírságot fizetni, az Alaszkai Egyetem egyik kampuszán azonban egy fokkal ennél is specifikusabb módszert találtak ki, ott ugyanis

mogyoróvajjal és lekvárral lehetett csökkenteni, vagy teljesen kiváltani a bírságokat.

Ahog a Las Vegas-i kezdeményezésnél, úgy itt is jótékony célt szolgált a dolog, az egyetem a november 8-ig gyűjtött adományokat nehéz körülmények között élő diákokhoz juttatta el – csakúgy, mint a korábbi években.

Az mondjuk nem tiszta, hogy ebben az esetben miért csak mogyoróvajat és lekvárt gyűjtöttek – bár kétségtelenül jó dolog a PB&J szendvics –, de hát tényleg ez volt a helyzet: egy 454 grammos üvegért 10 dollárt húztak le a bíságból, három ilyen már 35 dollárt ért, öt pedig 60-at. A lehetőséget egyébként legfeljebb két bírságnál lehetett igénybe venni.

