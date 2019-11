Új tiltakozási forma bontakozott ki a palesztinok körében az izraeli hatóságok által alkalmazott indokolatlan erőszak ellen: a félszeműség.

A proteszthullám az izraeli jogvédő magazin, a 972 beszámolója szerint onnan ered, hogy az izraeli határrendészet november 15-én egy hebroni palesztin tiltakozást éleslőszer bevetésével fojtott el, és az egyik lövedék gellert kapott az egyik kődobáló tüntetőn, és belevágódott Moát Amarnih palesztin fotós bal szemébe. A szakmája összes megkülönböztető jelzését magán viselő fotóriportert előbb a palesztin Hatóság területén ápolták, majd átszállították Jeruzsálem izraeli felébe (a feleségét azonban nem engedték át a kelet, palesztin zónából), azonban szemét így sem tudták megmenteni. Az izraeli rendőrség egy sablonközlemény kibocsátásán túl nem foglalkozott az esettel, de palesztin területen a meglőtt fotós sérülése gyorsan egy iróniamentes, szomorú mémmé változott: a helyi adókon a palesztin közéleti személyiségek, újságírók bekötött bal szemmel adnak nyilatkozatok, gázai és ciszjordániai iskolák posztolnak fotókat félszemű osztályokról.

Az incidens amúgy is csak olaj volt a tűzre, hiszen az Egyesült Államok a napokban ismerte el a Ciszjordániát a nemzetközi szerződésekre fittyet hányó behálózó zsidó telepek törvényességét. Az amúgy is kilátástalan palesztin-izraeli viszonyt még jobban elmérgesítő döntés mellett a magyar kormány is kiállt, amikor jelezte az Európai Uniónak, hogy meg fogja vétózni az USA-t elítélő határozattervezetet.