Sam "The Music Man" Edelsonnak van, és most éppen azzal szakítja le a Youtube plafonját, hogy pont ezt teszi. És lássuk be, egészen váratlanul vadállat módon szól rajta az I wanna be Sedated.

Ha bejött a stílus, van még ott, ahonnan ez jött, érdemes belehallgatni Sam Led Zeppelin-feldolgozásába is, vagy a Wild Thingsbe, amit négy (!) citerán ad elő.