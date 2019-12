Rácz Zsófia 22 éves joghallgatót nevezték ki család és ifjúságügyi helyettes államtitkárnak, Novák Katalin Facebookon jelentette be a hírt:

Rácz Zsófia az Alapjogokért Központ elemzőjeként is dolgozott, korábban pedig a Tombor András-féle Mathias Corvinus Collegium tagja volt. Időnként a Hit Gyülekezetét alapító Németh Sándor újságjában, a Hetekben is publikál. Ezenkívül láthattuk már a Hír tv Címlap című műsorában is.

De kiderült az is, hogy az új helyettes-államtitkár apukája nem más, mint Rácz Erik. Reméljük mindenki tudja, hogy ki Rácz Erik, de ha valakinek ez kimaradt volna, akkor íme egy fotó, amiről valószínűleg mindenkinek beugrik majd:

Igen, Rácz Erik nem más, mint Mr. Rick teen-pop/clubdance előadó. Rick ezzel a nosztalgikus dallal robbant be a '90-es években:

Itt egy „levelet kaptam lájf" feldolgozással hívta fel magára a figyelmet:

Itt pedig Boldog István, fideszes képviselővel együtt koncerteztek az I. Retro Road Show Fesztiválon:

Egyébként sokak szerint a Fidesz egyre kevésbé találja a hangot a fiatal generációkkal, meglátjuk, hogy a Rácz Zsófia által képviselt ifjúságpolitika tud-e változtatni ezen.