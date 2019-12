Elég sok mindent láttunk már, ha a kormány kommunikációjáról van szó, de Menczer Tamásnak sikerült minden eddigi fideszes videót felül/alulmúlnia az alábbi alkotással, amit sajnos nem lehet beágyazni, ezért csak linkeljük.

Menczer ugyebár a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár, vagyis különösen érzékenynek kell lennie arra, hogy milyen módon kommunikál a világ felé, hogyan teszi ezt, milyen minőségű üzenetekkel. Mutatjuk a lényeget:

Bizony ám, ez a gagyi, látszólag Paintben készített alkotás egy fideszes államtitkár szerint megüti a minőségi kommunikáció és a minőségi tájékoztatás szintjét. Konkrétan a kormánypárti dezinformációs mémoldalak a Facebookon jobb minőségű videókat készítenek, mint amit most Menczer olyan nagy lendülettel kirakott.

De ami ennél is jobb, hogy Menczer videójában nem csak az óvodások szintjén vezetik le, hogy a Momentum elnöke, Fekete-Győr András egy jellemtelen sportgyűlölő alak, hanem ennek illusztrálására

rámontírozták a fejét Barbrady őrmester, a South Park egyik karakterének a testére.

Sajnos azt nem tudjuk eldönteni, hogy miért pont egy rendőr testére montírozták Fekete-Győr fejét, ha csak nem azért, mert fideszes berkekben Fegyőrnek szokták hívni a Momentum elnökét. Viszont akkor meg Menczer Tamás nincs tisztában azzal, hogy mi a különbség egy fegyőr és egy rendőr között.

Hogy lássuk, hogy a kormánypárt már tényleg ilyen könyvégetős, démonizálós szinten tolja a propagandát, az alig félperces videó végén Fekete-Győr még gonoszan nevetni is kezd, mint valami nagyon béna főellenség egy gyerekmesében – ha eddig esetleg nem esett le a nézőknek, hogy itt egy végtelenül gonosz, kártékony, sport- és nemzetgyűlölő emberről van szó. Bónuszként a végén még neki is megy a falnak, és látom is lelki szemeim előtt, ahogy Menczer Tamás elégedetten a hasára csap, hogy

ejha, ez aztán a konzervatív humor csúcsteljesítménye, megvettem!

Szóval innen is jár a gratuláció Menczer Tamásnak, aki nem csak páratlan kommunikációs képességét csillogtatta meg ebben a videóban, hanem arról is tanúbizonyságot tett, hogy minek nekünk több évtizednyi magyar animációs sikertörténet, ha egy ilyen szart is össze tudunk dobni a követőinknek!