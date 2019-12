Ugye, hogy nem az. Jó, tudom, ez önmagában semmit nem jelent. Aki fullos Bömössel, vagy Mergával csapatja, az is lehet tisztességes ember, attól még, hogy sok tízmillió van a popója alatt, nem biztos, hogy ipari mértékben lapátolja magánzsebekbe a közpénzt. És fordítva is igaz, azért mert valaki Zsigulival hajt, nem biztos, hogy tisztességes, hiszen annak a csomagtartójában is elfér pár milliárd.

Mindettől függetlenül ritkán látni olyat, hogy egy ország vezetője nem felsőkategóriás autóval nyomul. Most például az új argentin elnök, Alberto Fernandez egy középkategóriás Toyotával gördült be a saját beiktatására. Nem is csoda, a brutális gazdasági válsággal, 50 százalékos inflációval küzdő ország a csőd szélén tántorog, az új elnök valószínűleg ezért sem akarta azzal borzolni a kedélyeket, hogy egy drága kocsival érkezik első napján. És talán ezért is mondta azt, hogy első körben az élelmiszerhiányt szeretné megszüntetni az országban.

Itt egy rövid videó a beiktatási ceremóniáról, az elején látható, ahogy megérkezik a szürke Toyotával:

Jut eszembe, ne is szaladjunk olyan messzire, hiszen hazánk kedves vezetője - a nép gyermeke - szintén középkategóriás autóval (kisbusszal) közlekedik. Ugye, hogy milyen sokat elmond ez egy vezető tisztességéről?