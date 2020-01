Győrben kampány van, hiszen Borkai Zsolt nyilvánosságra került felvételei után – amelyek ellenére az egykori olimpiai bajnok októberben megnyerte a polgármester-választást – végül lemondott.

A Fidesz jelöltje Dézsi Csaba András főorvos, ami nagy szerencse, mert így életmentésről szóló kampányvideót posztolhat, jóval könnyebben, mint egy gázszerelő vagy egy újságíró – bár mindkét munkától függenek emberéletek, ez persze igaz a buszvezetőtől a programozón át a meteorológusig nagyjából mindenkire, de kétségtelenül kevésbé szoros az összefüggés, mint a munkáját jól végző orvos és a betege élete között.

Szóval, hogy kampány van, az már a főorvos Facebook-oldalán látható január 4-i posztból is látható:

Szombat reggel szívinfarktus ügyeletben.... - Dézsi Csaba András Szombat reggel szívinfarktus ügyeletben. Hogyan lehet ennyit dolgozni? Hát aki ezt nem tudja, az szíveskedjen megkérdezni azokat a nőket, akik már...

„Szombat reggel hat óra van, és éppen most parkoltam le ide a saját parkolómba, mert jött egy szívinfarktus, és ilyenkor, amikor a város alszik, és a sürgősségin is nagy nyugalom van és csönd, jövök, és megint csak megmentjük egy ember életét” – idézte a főorvos szavait a Népszava, amely azt is észrevette, hogy a támogató posztok között a Pesti Srácok egyik munkatársa is aktívan kiállt Dézsi mellett, mondván, Győrnek is rá van szüksége.

A lap érdeklődött arról a főorvoshoz eljuttatott kérdésekben, hogy a videó kampányidőszakon kívül is elkészült volna-e, etikus-e egy bajbajutott ember megsegítésével büszkélkedni, illetve, hogy „a videó kedvéért ácsorogva eltöltött mintegy fél perc jelenthetett-e bármilyen kockázatot az infarktusos beteg ellátásában.” Az utóbbi kérdés azért túlzásnak tűnik, Dézsi a posztot lényegében menet közben csinálta, talán, ha öt másodpercet állt.

De, hogy a videó etikus-e, az releváns kérdés, Dézsi azonban a lapnak egyelőre nem válaszolt.

Orbán Viktor mindenesetre decemberben a parlamentben azzal szerelte le a TB-pénzek felhasználásáról kérdező Jakab Péter Jobbik-szóvivőt, amikor Emmi minisztere, Kásler Miklós felelősségét firtatta, hogy

Kásler professzor úr nyilván többet tett a rákos betegekért, mint az egész jobbik frakció. Senki sem mentette meg annyi ember életét, mint az egész parlament"

Igaz, ezt legalább nem Kásler mondta magáról, de azért látható, hogy érvként bevethető.