A Sky osztotta meg ezt a felvételt pár szörfösről Cornwallban, ahogy a Dennis nevet kapó viharnak köszönhetően könnyedén szörföznek a helyi csatornán. A szörfösök annyira profik, hogy még az sem akadályozta őket, hogy a magas vízállás miatt kis híján lefejelték a csatornát átszelő hídat is.

#StormDennis created perfect waves for surfers, who had to deal with an obstacle not usually in their path when out at sea.



