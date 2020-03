Már negyvenhétezren követik a Facebookon egy apró civil szervezet, a mályi Madármentő Állomás oldalát, és ez a szám néha ugrik egy-egy nagyobbat, amikor olyan, a madaraknál is népszerűbb szőrös állatokat fogadnak be és gyógyítanak meg, mint mondjuk egy pár napos kismókus, amellyel az egész országos médiába is bekerültek (mi is figyelemmel követtük a sorsát, itt meg itt). De egy-egy kisemlős - jókora képzavarral élve - csak a jéghegy csúcsa: noha a természetvédő egyesület egyáltalán nem is ilyen célból jött létre, csak madáretetéssel és vadvédelemmel akartak foglalkozni, az emberek hamar elkezdték őket hívni, ha bárhol is sérült madarat találtak. Olyannyira, hogy ma már évente 1500 madár érkezik hozzájuk.

Erről az egyesületről készített félórás dokumentumfilmet Kováts István: Az Ispotály című film ingyen elérhető a Facebookon (és itt lent is). A dokumentumfilm nemcsak a madármentők napi működését és a jelenleg épp náluk gyógyuló, cuki fiókákat mutatja be, de arra is választ keres, ugyan minek megmenteni egy "kártevő" egeret vagy egy galambot, és beszél a nehézségekről és a kudarcokról is, mert persze az évi ezerötszázból sok eset reménytelen: olyan is van, hogy az egyesület vezetője, Lehoczky Krisztián kezében halnak meg az elgázolt madarak egy-két másodperccel azután, hogy behozták őket a madárkórházba.

A filmet a cikk írásáig már 26 ezren megnézték.