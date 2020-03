Pár hónappal ezelőtt az Onion nevű szatirikus portálon is megjelenhetett volna egy anyag ilyen címmel, most viszont a koronavírus-járvány miatt abban a valóságban élünk, ahol egy 70 éves, annak idején a diszkókorszakban hasító amerikai énekesnő a fiatalok közkedvelt platformján száll be a kézmosást népszerűsítők körébe.

A CNN korábbi gyűjtésében a '70-es éveknél a Dancing Queen lett kiemelve az Abbától, mi meg A kört ajánlottuk az Eddától – dacára annak, hogy Pataky Attila a háttérhatalom munkálkodásának tartja a vírust –, de kétségtelenül remekül működik Gaynor legnagyobb slágere, az 1978-as I Will Survive is.

A dal címe amúgy kifejezetten jól illeszkedik a témához, és a refrén is a pozitív gondolatokat erősíti az emberben a járvány idején. Még akkor is, ha a szám eredetileg nem erről, hanem egy csúnya szakításból történő felállásról szól.

