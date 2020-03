Észak-Korea a világ többi pontjához hasonlóan felkészült a járványra. Abban is hasonlít a többi országra, hogy védőfelszerelésben fertőtlenítenek itt is helyiségeket, de emellett abban is, hogy a takarítók felszerelése nem mindig tökéletes.

Ha például az ember a vasárnap esti észak-koreai híradót nézte (és miért ne nézte volna?), szemet szúrhatott neki 50 perc után, hogy miután a híradóban elmondtak olyasmiket, minthogy érdemes kerülni a tömeget, egy méter távolságot kell a másiktól tartani, satöbbi, utána bemutattak egy helyiséget is, amit éppen fertőtlenítenek. Ráadásul

SÁRGA VÉDŐRUHÁBAN ÉS BÚVÁRSZEMÜVEGBEN

Vagy legalábbis valamiben, ami egy, a búvárszemüvegekre kísértetiesen hasonlító spéci védőszemüveg.