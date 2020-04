Hogy az embereknek segítsenek kicsit elviselni a bezártságot, a Radiohead elkezd feltöltögetni egy csomó legendás koncertfelvételt Radiohead Public Library archívumából.

A zenekar az Instagramon jelentette be, hogy a közveljövőben a Youtube-csatornájukra kerülnek a régi felvételek, mint a Live from a Tent in Dublin, amit egy lóversenypályán vettek fel Írországban 2000 októberében, alig pár nappal a Kid A album megjelenése után. A bejelentésben azt ígérik, hogy

Addig töltögetik fel a koncertvideókat, ameddig mindenkinek otthon kell maradni, vagy amíg elfogynak a felvételek.

Az említett írországi koncertvideót este 11:00-től lehet megnézni a Youtube-on. (Exclaim!)