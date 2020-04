A kijárási korlátozások sok futót is nehéz helyzetbe hoztak, nem elég, hogy nem rendezik meg a kedvenc versenyeiket, még az utcára sem nagyon mehetnek ki. (Néhány országban valóban ilyen szigorúak a szabályok.) A futásról persze nehéz lemondani, főleg, ha a bezártság egyhangúságát egy kicsit oldani tudják. Az utóbbi hetekben egyre többen edzettek pár négyzetméteres szobákban, vagy futottak le borzalmasan hosszú távokat. Akár maratont is.

Fotó: Tóth Kinga

Tóth Kinga nem szorult be teljesen, de a 16 méteres, garázsbejárón kijelölt táv sem az, amin kifejezett öröm lenne futni. Kinga a lengyelországi Debnóban akart maratont futni, és ha nem is jutott el oda, a célját és a maradjotthont sem adta fel, ingafutással csinált magának egy 42,195 kilométeres pótversenyt, és 2637-szer nyomta le kijelölt résztávot.

Fotó: Tóth Kinga

„Pár hete mindenhol egy francia futóról olvashattunk cikkeket, aki az erkélyén futotta le a távot. Nagyon felkapott lett, számos hírportálon megjelent. Magyar futóról még nem láttam ilyen cikket, szerintem én vagyok az első, aki otthon nyomta le a távot. A francia fickóra pedig ráadásul rávertem majd' 1 órát. Az én 42 km-em 5 óra 57 perc lett, az övé 6 óra 48 perc. A futásom apropója az volt, hogy ezen a napon Lengyelországban futottam volna egy maratont, és ezt helyettesítettem itthon. Előző hétvégén ugyanez volt, de akkor egy lengyel félmaratonom maradt el, ezért akkor 21 km-t futottam a kocsibeállón. A tervem az, hogy a karantén ideje alatt is minden hétvégén lefutom azt a versenyt, ahol épp lennék, ha nem sújtana minket ez a járvány. A futásaim különlegessége az, hogy ez további 7 db maraton lesz, amit 7 különböző országban futottam volna. Egy nemzetközi maratonfutó és országgyűjtő klub, a Marathon Globetrotters egyetlen magyar női tagja vagyok a rengeteg munkának köszönhetően, amit ebbe beletettem. Ott a többiek is úgy gondolják, hogy #maradjotthon, ezért többen is megtettük már otthonunkban ezt a távot" – írta nekünk Kinga.