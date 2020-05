Ez a fotó pár hónappal ezelőttig nem igazán lett volna érdekes, csak egy értekezlet a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és további 13 kolléga részvételével. Amitől érdekes, az az, hogy a kép ma, május 11-én készült, és

senki sem visel maszkot,

és a javasolt biztonsági távolságot sem sikerült tartani. Persze lehet, hogy csak a fotó erejéig ültek így, erről nem számolt be az MTI. Arról már írtunk korábban, hogy több kormányközeli kollégájával együtt Szijjártó Péter büszke maszknemviselő, bár a külügyi sajtóiroda szerint nagyon odafigyel a távolságtartásra és a kézfertőtlenítésre is.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Orbán Viktor miniszterelnök a Pénzügyminisztérium (PM) és a tárcához tartozó háttérintézmények vezetőivel egyeztet az idei és a jövő évi költségvetésről valamint a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásáról a PM épületében 2020. május 11-én

Sok vita volt a maszkviselés járványmegelőző hatékonyságáról, sokáig az operatív törzs és Müller Cecília is azt mondta, egészséges ember ne viseljen maszkot, később viszont a tudományos érvek hatottak a kormányzati kommunikációra is, mivel tünetmentes fertőzöttként bárki potenciális veszélyforrás lehet, így kötelezővé tették a maszk vagy arcot eltakaró sál viselését Budapesten a tömegközlekedési eszközökön, taxikban, piacokon és a boltokban is.

A Pénzügyminisztériumban úgy tűnik, nem elvárás a maszk viselése, vagy a javasolt távolság betartása, ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy a miniszterelnök ilyen veszélynek tegye ki magát. Talán az értekezlet előtt mindenkit leteszteltek gyorsan, ahogy például Trump közelébe sem mehet senki, csak friss negatív koronavírus-teszt birtokában?