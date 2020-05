A koronavírus miatti fővárosi szigorítás feloldásának első estéjén azonnal megtelt a budai Lövőház utca. Az utcának ez a szakasza amúgy is elég nyüzsgős szokott lenni tavasztól télig, mert rengeteg kocsma, kávézó van ott, de most, hogy amúgy is csak a teraszokon lehet lenni, meg is látszik, mennyire várták ezt az emberek. Müller Cecília a ma esti történésekről két hét múlva jelentkező adatoktól valószínűleg sikítófrászt fog kapni, de akkor majd nyilván újra jön a szigorítás. Vagy nem történik semmi, és akkor kiderül, hogy tényleg visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba.

Végre ki lehet ülni este!