Kásler Miklósra mostanában rájár a rúd. Az emberi erőforrások miniszter jó sok támadást kap, valljuk be, néha nem alaptalanul. Azt például biztos nem ártott volna kicsit cizelláltabban megfogalmaznia, hogy ő a járvány idején sohasem rendelte el a kórházi ágyak kiürítését, hiszen ez az orvosok feladata volt, és akkor ezzel a klasszikus felelősségáthárító kijelentéssel nem haragította volna magára az orvostársadalom nagy részét. Az onkológus professzor élvezi Orbán Viktor bizalamát, de talán ő is érzi, hogy a közvélemény nem áll teljes mellszélességgel mellette. Feltehetően ezért is indult a miniszteri percek című videósorozat - baráti pályán, baráti riporterrel, előre egyeztetett kérdésekkel.

Miniszter úr a sorozat második epizódjában arról beszél, hogy őt egész életében köti az orvosok hippokratészi esküje, amelynek egyik mondata így hangzik: A beteg érdeke a legfőbb törvény. A miniszter ezután újra megismétli: az orvosok döntöttek, kit bocsátanak el a kórházakból, így az ő felelősségük minden ezzel kapcsolatos következmény.

Egy olvasónk rögtön megfújta a riadót: Kásler Miklós tévedett, ez a mondat ugyanis nem szerepel a hippokratészi esküben. A dolog azonban nem ilyen egyszerű, hogy szegény Kásler Miklóson csak úgy újra elverjük a port.

A beteg üdve a legfőbb törvény (salus aegroti suprema lex esto) kifejezés valóban nem szerepel az eredeti esküben, ezt a mondatot csak Hippokratésznek szokták tulajdonítani, de még az is lehet, hogy Cicerótól származik. Az eredeti hippokratészi esküben csak azt olvashatjuk, hogy "minden házba a beteg javára lépek be".

Azóta azonban eltelt legalább 2500 év, és "hippokráteszi eskünek" nevezett fogadalom bizony ma annyi van, ahány orvosi egyetem és talán még annál is több. Mondjuk jó is, hogy a XXI. század orvosok nem az eredeti szöveget mormolják a diplomájuk átvételekor, mert fura is lenne, ha görög istenekre, Apollónra, Aszklépioszra, Hügieiára és Panakeiára kellene esküdniük, meg kellene fogadniuk azt, hogy tanáraikkal megosztják vagyonukat, vagy azt is ki kellene jelenteniük, hogy "sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem ezt azoknak, akiknek ez a mesterségük".

Fotó: Emberi Erőforrások Minisztériuma / Facebook

Ezen az oldalon láthatja, hogy a magyar orvosi egyetemeken milyen eltérő szövegű fogadalmakat tesznek az ifjú orvosok. Valljuk be, még ha nem is mondják ki a Kásler által idézett mondatot, az eskük szellemiségéhez hozzátartozik, hogy az orvos elsődlegesen a beteg üdvét szolgálja. A Magyar Orvosi Kamara által javasolt verzióban szerepel is valami hasonló:

Legfõbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését.

Szóval el a kezekkel Kásler Miklóstól - legalábbis a hippokratészi eskü miatt.