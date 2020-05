"Gyermekáldás volt a Fővárosi Állatkertben lakó kétpúpú tevéknél. Iringó, a tizenhárom esztendős tevekanca ma hajnalban egy csikónak adott életet, aki kislánynak bizonyult. A jövevény – ahogy az a tevéknél, s a többi patásnál lenni szokott – néhány órán belül lábra is állt. Mivel az anyaállat nem számít tapasztaltnak, a gondozók most azt figyelik, hogy rendben megtalálja-e az emlőket. A kicsi láthatóan már keresi őket, de ilyen helyzetben előfordul, hogy a gondozóknak egy kicsit segíteniük kell a csikót, és egyszersmind az anyát is, mindkettőjüket rávezetve a szükséges teendőkre" - írja az állatkert közleménye.

A tevék vemhességi ideje 13 hónap, amelynek elteltével szinte mindig egy, nagy ritkán két csikó szokott születni. Az újszülöttek általában 35 kg körüliek, a púpjuk viszont még teljesen hiányzik, hiszen nagyon megnehezítené az ellést, ha a hátukon már ebben a korban is púp lenne. A púpok helyén ilyenkor még csak kis „bőrtasakok” vannak, amelyek később tölt majd ki a púp tömegét alkotó zsírszövet.

A kicsi egyelőre még nem kapott nevet, a megfelelő név kiválasztásának módjáról az elkövetkező napokban dönt az Állatkert.