Sokat jártunk gyerekkoromban is a Római-partra, de a Dunában, bármilyen csábító lett volna, fürödni akkor sem lehetett. A dunai fürdőzést még a hetvenes évek elején tiltották be (hatóságilag – bármit is jelentsen ez), azóta csak a kacsázás, kenuzás kuglizás, kerékpározás, kocsmázás maradt, szabadvízi pancsolásról legálisan szó sem lehet.

Ez a helyzet azonban hamarosan megváltozhat. A Római-part megújulásáért, közösségi és a környezetbe illő (ez nem a féllegális lakóparkokat vagy a további zsírlángosozókat jelenti) fejlesztéséért évek óta sokat tevő, a Tarlósék által tervezett mobilgát megvalósítását lényegében megakadályozó civilek mindent megtesznek, hogy újra kinyissanak a római-parti dunai strandok.

A Fák a Rómain csapata és a Valyo Egyesület a tavalyi első kísérlet után most szombaton másodszor is elérte, hogy ha egyetlen napra is, de újra lehessen szabadon strandolni a Dunában. Az erre kijelölt partrészen a Nap bácsi és a Külker strand között szombatra az önkormányzat is engedélyt adott, csináltak bólyarendszert, voltak vízirendészek, és felállítottak egy vízimentő magaslest is jelzőzászlókkal.

Elviekben a kerületi és a fővárosi önkormányzat is támogatja, hogy állandó szabadstrand jöjjön létre a Rómain, a jelzőzászlóknak pedig az a jelentőségük, hogy dán minta alapján ezekkel lehetne jelezni az aktuális vízminőséget. Nagy esőzésekkor szennyeződések juthatnak a vízbe, ilyenkor nem lenne egészséges pancsolni, máskor viszont a Duna vize itt a főváros északi szakaszán fürdésre kiválóan alkalmas – ezt egy friss vízminőség-vizsgálat most ismét igazolta.

A közös fürdésen kívül fórumot is tartottak a strandkérdésről, ami felszínre hozta a véleménykülönbségeket is: miközben minden érintett támogatja a projektet, a civilek azt szeretnék, hogy a római-parti szabadstrand a lehető legkevesebb beavatkozással, „a part természetes értékeinek, közösségi funkcióinak megőrzése mellett”, nonprofit módon valósuljon meg, az önkormányzat a jelek szerint inkább kiadná a strandot egy üzemeltetőnek, és ők új büféket, vendéglátóipari helyeket sem bánnának olyan nagyon.

Folytatás jövőre, talán már nem csak egy napra.