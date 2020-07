Olvasónk, Igor egy szép nyári napon gondolt egyet, és úgy döntött, hogy kihasználja a jó időt, a nyarat, és ellátogat Gyöngyösről a dinamikusan fejlődő Debrecenbe. Mióta Gyöngyösön gyakorlatilag teljesen leállt a vonatközlekedés, ami akkor sem volt igazán jó alternatíva, mikor még egyáltalán voltak járatok, autó híján az egyetlen megoldásnak a távolsági buszjárat ígérkezett. Ez szintén nem a legideálisabb, de olvasónk kinézte magának, hogy először elmegy Egerbe, majd onnan Debrecenbe, ez logikusabbnak tűnt, mint a Menetrendek.hu javaslata, miszerint első körben buszozzon az ellentétes irányban található Budapestre, és onnan jusson el vonattal Debrecenbe.

Nem is akarunk itt jobban belemenni a földrajzi sajátosságokba, de valahol mégiscsak kell, mert olvasónk ekkor eljutott addig a pontig, hogy a 2020-ban él a technológia adta lehetőségekkel, és a Mobiljegy applikáción keresztül megveszi a buszjegyet.

Mi vagyok én, térkép?

Ha nem tudja fejből, hogy hány kilométer távolságra van az, ahova el szeretne jutni, akkor máris nagy bajban van, ugyanis hiába lenne logikus, hogy valaki bepötyögi, hogy honnan hova akar menni, a rendszer meg mond egy árat, és kidobja a megfelelő jegyet, a Közlekedési mobiljegy alkalmazás programozói nem feltétlenül a felhasználóbarát megoldásokat keresték a munkájuk során. Csak kilométerre lehet jegyet venni, ha nem tudja hány kilométerre van egymástól a kiindulási pont és a cél, akkor el kell látogatnia a Menetrendek.hu oldalra, hogy ez kiderüljön, aztán kerekítse felfelé, és még azt is derítse ki, hogy milyen buszjáratokra kell kiegészítő jegy, mert melyik országos besorolású járat, és melyik nem. Merthogy erre is külön jegyet kell vennie.

A Gyöngyös- Debrecen táv sokak szerint 159 kilométer, a Volán szerint 182,2, de mivel csak 180 km-es jegy van, így felfelé kerekítve, így Igornak a 200 km-es jegyet kellett megvennie, 3410 forintért.

Ha nem biztos magában, majd az információ megmondja. Rosszul.

Miután megtalálta, hogy mennyi kilométerre van egymástól a két pont, kell-e rá kiegészítő jegy, már meg is veheti. Olvasónk biztos, ami biztos alapon azért rákérdezett az információnál, hogy jó lesz-e a jegye, meg is nyugtatták, hogy természetesen minden a legnagyobb rendben lesz. Tovább folytatódott hát olvasónk kellemes napja. Begurult Gyöngyösre a járat, ami Egerbe vitte, a sofőr le is olvasta a QR-kódot, ami után a jegye azzal a lendülettel egy piros plecsnit kapott azzal, hogy “érvénytelen jegy”, de ennek még nem tulajdonított különösebb jelentőséget olvasónk, hiszen a sofőr sem szólt, sőt úgy tűnt, hogy ez a normál ügymenet része.

Aztán mikor átszállt volna a debreceni járatra, ott szembesítette azzal a Debrecenbe tartó busz sofőrje, hogy a jegye érvénytelen, átszállásra ugyanis nem alkalmas, úgyhogy vagy Egerben tölti a napját, vagy 2520 forintért újra vesz egy jegyet.

Hogy ezt honnan kellett volna tudnia?

Javarészt sehonnan, hiszen ő megvásárolt 200 kilométert, a szolgáltató is ugyanúgy a Volán, vagyis a logikus az lenne, ha a rendszer tudná ezt az egyszeri átszállást megfelelően kezelni, de ugye előbb már említettük, hogy a fejlesztőket vélhetően nem a logika és a könnyen kezelhetőség motiválta a munkájuk során. A rövid tájékoztatóban annyit írnak, hogy

a jegy egy útra szól, a vásárláskor megadott időponttól leszállásig érvényes.

Első olvasatra nem teljesen egyértelmű, hogy a leszállás alatt konkrétan azt a pillanatot kell érteni, mikor az ember talpa érintkezik a buszpályaudvar betonjával. Ha egy kicsit is azt hiszi az ember, hogy vannak szolgáltatások, ahol ő mint fizető vendég fontos, akkor ezt úgy értelmezi, hogy ha leszállt a célállomáson, a jegye érvénytelen, vagyis visszafelé útra már nem tudja felhasználni. De az is megkönnyíteni a helyzetet, ha legalább azt írnák, hogy egy útszakaszra szól, átszállás esetén új jegyet kell érvényesíteni.

Van még egy csavar!

Olvasónk az eset után kiszámolta, hogy amennyiben nem egy jegyet vett volna, hanem a szabályok szerint kettőt, akkor 3410 forint helyett 3640 forintra jön ki ugyanaz a távolság. Azaz majdnem 200 forintba kerül egy átszállás.