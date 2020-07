Későn indult be a pályája, bárzongorista is volt, grimaszain már akkor is sokan röhögtek, csak még szűkebb körben. Negyvenhez közelített, amikor végre berobbant a karrierje.

Louis de Funés 1914. júiius 31-én született Courbevoie-ban. Szülei spanyol bevándorlók voltak, apja ügyvéd majd gyémántműves, portugál-spanyol származású anyja háztartásbeli volt.

A zenével komolyan foglalkozott, de komikus jelleme győzött, bár már 40 éves volt, amikor filmjeivel ismertté vált. A horgász a pácban című filmmel már elismerést vívott ki felejthetetlen helyzetkomikusként - Gyereidetakarodj nem kapott jutalmat.

De Funés 50 éves volt, amikor belekezdett a csendőrsorozatba, majd jött a Fantomasban Juve felügyelő. A színész 1983-ban halt meg, utolsó filmjét 1982-ben forgatta a Csendőr és a csendőrlányok címmel. Blokkcímeinkkel Louis de Funés filmjeire emlékezünk.