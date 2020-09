Becslések szerint 2022-ben készülhet el Franciaország legnagyobb kiállítási központjának, a párizsi Expo Porte de Versailles 6. pavilonjának a tetején Európa legnagyobb tetőkertje. Mintegy 14 ezer négyzetméter területet fed majd le, ami csaknem két futballpályának felel meg. A Párizs 15. kerületében található kiállítótér azzal a céllal jött létre, hogy népszerűsítse a fenntartható városfejlesztés modelljét, és alternatívákat kínáljon a mezőgazdaság számára. A tervek szerint 30 különféle növényfajt termesztenek majd organikusan, így a tetőkert egy vegyi anyagoktól mentes tér lesz. További különlegessége, hogy újszerű technológiákat is alkalmaznak a termesztés során, mint a hidroponika (a növények kókuszrost szubsztrátumon nőnek), vagy az aeroponika (a növényt felfüggesztik, a gyökerek a szabadban pedig könnyedén elérhetik az „oxigéntelítettség” állapotát).



A kertben naponta csaknem egymillió tonna gyümölcsöt és zöldséget állítanak elő, a cél a környező üzletek és helyi vállalkozások, családok ellátása – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján. A tervek szerint a városlakókat is igyekeznek bevonni a kertgondozásba; 135 kiadó parcellát hoznak létre, amelyeket mintegy évi 320 euró/négyzetméter bérleti díjért gondozhatnak a város felett, 15 méter magasban. Korábban más nagyvárosok is elindultak már a városi mezőgazdaság újjáélesztésével az utcákon, háztetőkön, ilyen például a közismert tokiói City Farm vagy New York legnagyobb városi kertje, a Brooklyn Grange, amely az északi körúton található ipari épületek tetején megvalósított fenntartható mezőgazdasági projekt. Az új párizsi kert vélhetően úttörő lesz mind termesztéstechnikákban, mind a szén-dioxid-lábnyom minimalizálásában.