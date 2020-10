Lassan hagyományossá váló zenei ajánlónkban ezúttal nem klasszikus zenét játszó csinos hölgyről vagy rockzenét feldolgozó szimfonikus zenekarról lesz szó, hanem egy szimfonikus rockballada metálosításáról, amit ráadásul egy hazai csapat követett el.

A Within Temptation holland rockzenekar The Whole World is Watching című slágerét a Hardcovered dolgozta át és egészítette ki egy fantasztikus gitárszólóval.