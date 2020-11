1940-ben ezen a napon született Bruce Lee, az 1973-ban elhunyt harcművészeti ikon és színész. Színes egyéniségét jól jellemzi az a kevesek által ismert tény, hogy 18 évesen nemcsak hongkongi box bajnok lett, hanem csacsacsa-versenyt is nyert az amúgy San Francisco-i születésű sztár.

Fotó: Archive Photos / Getty Images Hungary Bruce Lee

Alig néhány film szerepel csak filmográfiájában, de mindegyik jelentős siker volt, a halál élete főművének forgatása közben ragadta el.

Az MMA egyik előfutáraként is nyilvántartott Bruce Lee tudott pökhendi és kioktató is lenni, ha úgy érezte nem tisztelik. De Quentin Tarantino Hollywoodról szóló mozijában bemutatottakkal ellentétben a tudásával sosem élt vissza, és ami ennél is fontosabb nyílt küzdelemben sosem győzték le.

jellemző hogy már életében legendák keringtek róla, amelyeket olyan teljesítményekkel ért el, mint például a híres egyhüvelykes ütés.

Nem mellesleg ő volt az első és egyetlen ember, aki legyőzte Chuck Norrist.