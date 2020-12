Négy szlovák és egy magyar ajkú felvidéki fiatal különleges hangzású acapella együttest alkot, a neve For You. Népszerű dalokat dolgoznak fel. Magyar nyelven már bemutatkoztak a Quimby Most múlik pontosan című dalának áthangolásával, most a Ha elmúlik karácsony című dallal köszöntik adventet – szintén magyar nyelven.

A For You tagja Lantos Borbély Katalin, Nika Barľáková, Emil Esso Smoliga, Milan Masiarik és Andrej Mann.

A dalt köszönjük, és a For You minden tagjának kívánunk Boldog Karácsonyt!