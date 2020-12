Nemes célért küzd Palvin Barbara. A magyar modell ugyanis csatlakozott az Együtt az Autistákért Alapítvány mozgalmához, amelynek keretein belül nagyobb körben is beszél majd a szóban forgó spektrumzavarról.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány mottója: Megérteni. Elfogadni. Segíteni. – Ennek szellemében csatlakoztam kiemelt támogatóként az alapítványhoz: rendkívül fontosnak tartom, hogy ne csak beszéljünk az autizmusról, de igyekezzünk valóban megérteni, elfogadni, ha valaki spektrumzavarral él, és próbáljunk meg igazi segítséget nyújtani a számára. Ma Magyarországon ez átlagosan minden 15. családot érinti, sokszor nem is gondolnánk, hogy valaki autizmussal él a közvetlen környezetünkben, csak azt érzékeljük, hogy ő kicsit más, mint a többiek. A kék az autizmus színe, és a jövőben a spektrumzavar szimbólumaként fogom viselni a Kék Szív kitűzőt, mindenki mást is arra buzdítva, hogy ezzel a jelképpel is támogassuk az autizmusban érintett gyerekeket és családjaikat