Harminc évvel ezelőtt mutatták be Mr. Beant és az ő humoros karakterének történeteit a televízióban Angliában, ami óriási siker volt. Azonban nem csak a ködös Albionban lett népszerű a Rowan Atkinson által alakított figura: az egész világon szerették és szeretik a mai napig gyermekded tévéhőst. Nem csoda, hogy két mozifilmet is készítettek Mr. Bean történeteiből, melyek hihetetlenül nyereségesek voltak, sőt animációs sorozat is készült, melyet a magyar Varga Stúdió alkothatott meg.

Már a rajzfilmsorozat idején bevallotta Rowan Atkinson, hogy egész egyszerűen ő már unja ezt a karaktert, mert folyton vele azonosítják Mr. Beant, ezért próbálkozott is különféle mozifilmes szerepekkel. Ezek közül valószínű, hogy az ügyefogyott titkos ügynök, James Bond szöges ellentéte, Johnny English volt a legjobb szerepe, ami két folytatást is megért. A Mr. Bean sikerét azonban nem tudta megismételni vele az angol színész, aki a mai napon lett 66 éves. Nemrég a radiotimes.com portálnak elmondta a komikus, hogy ő már soha nem fogja eljátszani Mr. Beant, maximum a hangját kölcsönzi neki egy újabb animációs filmben.