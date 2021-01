Már 25 éve részese az életünknek a Pokémon, és az évforduló alkalmából pedig Katy Perry-t kérték fel a nagy sikerű anime promotálására. Egy dal már el is készült. A CNN idézte az énekesnő egy korábbi interjúját, amiben elmondta, hogy teljesen át tudja érezni Pikachu szerepét.

Kívülről nagyon cuki elsőre. A Chained To The Rhythm is elsőre egy bohókás kis dalnak tűnik, pedig nem az.