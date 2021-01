Elle Hell felnőttfilmes színésznő, Bernie Sanders-„szerkóban” (Forrás: Pornhub)

Elle Hell felnőttfilmes színésznő a Pornhub nevű felnőttoldalon egy vicces szexvideóban húzta fel az ikonikussá vált Bernie-kesztyűt, és hozzá egy olyan színű kabátot, amilyet Bernie Sanders viselt Joe Biden elnökké avatásán – olvashatjuk a Motherboard oldalán.

A Bernie Sanders-mémözönről már többször is írtunk – többek között egy külön oldalon akár Magyarországra is „teleportálhatjuk” az amerikai szenátort, amint éppen békésen és fázósan ücsörög a kis kempingszékén, télikabátkában és akkora téli kötött kesztyűben, hogy még egy Góliátnak is jó lenne.

Szinte borítékolható volt, hogy a „Fázós Bernie”-mém előbb-utóbb a Pornhubra is felkerül, és ez most meg is történt. A „felnőttfilmes előadónő”, Elle Hell egy oktatóvideó alkalmával húzta fel a kesztyűt, amit mondjuk nem sikerült teljesen ugyanolyan mintájúra varrni, de legalább feltűnően hasonlít. Az oktatóvideó tartalmának leírásától most megkíméljük olvasóinkat, de annyit elárulhatunk, hogy a „kéznek” fontos szerepe van benne.

A Motherboard a cikkhez még azt is hozzátette, Elle már régóta hatalmas Bernie Sanders-fan és nagyon reménykedett, hogy megnyeri a 2016-os választásokat.

Bernie-nek az országgal kapcsolatos prioritásai a leginkább megfelelnek a sajátjaimnak minden olyan jelölt közül, akire felnőttkorom óta szavazhattam volna

– állítja Elle Hell.

Bernie Sanders egyébként 2018-ban megszavazott egy olyan törvényt is, amely kedvezőtlen a szexmunkásoknak, viszont amikor 2019-ben az elnökválasztásért indult, akkor azt ígérte, meggondolja, hogy „dekriminalizálja”-e az országban a szexmunkát.

Nem ez az első eset, hogy Bernie Sanderst ilyen erotikus műfajban parodizálják, a Weekend at Bernie Sanders egy erotikus könyv (!), amit az Amazonon meg lehet vásárolni, a Cam Soda nevű erotikus oldal pedig egy Donald Trump, Hillary Clinton, Megan Kelly tévés személyiség és Bernie Sanders „részvételével” készített egy „orgia-paródiát”.