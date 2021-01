Akkor most már mindenki megnyugodhat. Nem elég, hogy ebben élünk, még ezt is kell néznünk.

És, hogy miért lesz az amúgy A Szexről és A Városról szóló sorozatnak a világjárványról is szólnia? Hát azért, mert ebben a városban is volt vírus, így ez befolyásolta az emberek, így a kitalált karakterek életét is. Vagy ahogy Sarah Jessica Parker fogalmazott:

Természetesen a koronavírus is benne lesz a történetben, mivel a város is ebben a járványban él.

Amúgy a színésznő nagyon izgatott az új részeket illetően, de konkrétumokat nem árult el. Annyi azért még kiderült a Varietynek adott nyilatkozatából, hogy nem ott fogják folytatni, ahol abbahagyták, tehát ugrunk majd jó pár évet az időben, bele a Covid-19-cel feltupírozott jelenbe.

