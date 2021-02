Bár tavaly, az év elején még viszonylag ellenségesen nyilatkozott Joe Biden, az USA elnöke a videójátékokról, most úgy tűnik, nemcsak Donald Trumphoz, de saját, korábbi véleményéhez képest enyhébb képet fest az iparágról, hogy még 78 évesen is kiáll az unokája ellen Mario Kartban, sőt, el is veri benne.

A Kotaku vette észre, hogy Naomi Biden, az Amerikai Egyesült Államok nemrég megválasztott elnökének unokája egy olyan képet töltött fel Instagramra, amelyen a nagyapjával együtt Mario Kartoznak.

A képen azt láthatjuk, ahogy a már szintén nem gyerek Naomi és a nagyapja az elnök hivatalos rezidenciáján, Camp Davidben egy Mario Kart Arcade GP DX árkádgépben ülve éppen nagyban játszanak. Tegyük gyorsan hozzá, hogy ez korántsem ugyanolyan, mintha csak konzolon játszanának - sokkal intenzívebb, szórakoztatóbb élmény.

Naomi mindössze annyival kommentálta a képet, hogy Biden

„egy csöppet berozsdásodott”

– ami azért elfogadható, hiszen az elnök 78 éves. Annál szebb eredmény, hogy még így is elverte az unokáját a játékban. Esélyes tehát, hogy amilyen szigorúan nyilatkozott korábban Joe Biden a videojátékokról, ugyanakkor egyszer még ő is gamer volt.

Mindenesetre ez egy érdekes változás is ahhoz az erősen negatív véleményhez képest, amelyet Biden korábban a videójátékok irányában osztott meg. Remélhetőleg, nem is fog olyan ferde szemmel nézni erre a médiumra, mint elődje, Donald Trump.