A mai napon 3 hírességnek is a szülinapja van.

Fotó: Dominik Bindl / Getty Images Hungary

Az egyikük

a Marvel egyik sztárjának Elisabeth Olsennek, aki ma töltötte be 32. életévét és jelenleg a felkapott női színészek között található a most futó Disney+ Marvel sorozata miatt, ami a Wandavision. Legközelebb a Doctor Strange 2-ben fogjuk látni majd őt, ahol ismételten Wanda-t fogja majd alakítani. És nem mellesleg a híres ikertestvérek Mary-Kate és Ashley Olsen nővére.

A második

a kétszeres Oscar díjas Mahersala Ali, aki a mai napon töltötte be a 47. életévét és utoljára a Vigo Mortensen főszereplésével operált Green Book-ban láthattuk, amiért meg is kapta a 2. Oscar díját is. Az elsőt a Holdfény című filmben való szerepléséért kapta.

Green Book Előzetese:

Plusz az Alita a harc angyala című filmben is láthattuk őt. Szinkronhangként hallhattuk a Pókember Irány a Pókverzum című animációs filmben, ami a 2019-es év legjobb animációs filmje Oscar díját nyerte meg és nem mellesleg a Marvel rajongók már tűkön ülve várják az új Penge filmet, amiben ő alakítja majd a címszereplő vámpírt.

A harmadik

pedig nem más mint a Superbowl félidejének sztárelőadó énekese, The Weeknd, aki a mai napon töltötte be 31. életévét és 2022-ben hozzánk is ellátogat majd a turnéja folyamán, hogy adjon egy felejthetetlen koncertet a Magyar közönségnek is.