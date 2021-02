Röviden a cikkből:

Az elmúlt napok egyik igen forró képekkel operáló sztorija azé a nőé volt, aki megjárta a New York Post online hasábjait. A történet egy igazi 21. századi sikertörténetnek is beillene, amit már csak meg kéne filmesíteni. De Anastasia Fields influenszerként való érvényesülése nagyon jól rezonál az HBO egyik új dokumentumfilmjére, az Álhíresre is – aminek a kritikáját itt lehet elolvasni. A dokumentumfilm abból indul ki, hogy bárkiből lehet sztárt csinálni a közösségi oldalakon, csak megfelelő szakemberekből álló brigád kell hozzá, akik jól kitalálják a kontentet, a forgalomterelést meg minden mást, az már igazából lényegtelen, hogy maga az alany, az influenszer a valóságban mennyire olyan vagy nem olyan, mint a róla kialakított kép, hisz a lényeg, hogy követők igényei ki legyenek elégítve. Erre jött rá Anastasia Fields is, majd döntött úgy, hogy ha már ilyen jó feneke van, a férfiak pedig szeretik, ha megvillantja valaki a nekik azt, akkor különböző helyeken, turistalátványosságok mellett fogja kicsit fellibbenteni a szoknyáját, majd posztolni erről egy képet. De hogy jutott el idáig Fields?

A fenékmodell-influenszer maga sem gondolta volna soha az életben, hogy egyszer ezzel fog pénzt keresni. Egy kis orosz bányászfaluban nőtt fel, ahol rengeteg alkoholista volt, így többszörösen nyomasztó, depressziós hangulat lengte körbe Fields gyermekkorát. Kislányként az egyetlen megoldást látta, hogy valamennyire ki tudjon szakadni ebből a közegből, ha minden erejével a tanulásra koncentrál. Ennek köszönhetően lett a saját bevallása szerint egy igazi stréber. 17 éves korában jött egy olyan lehetőség, amiről akkor még maga sem tudta, hogy milyen nagy hatással lesz az életére. Egy angol nyelvtanuló kurzuson kijutott Londonba. Ez volt az első alkalom, hogy elhagyta Oroszországot. Ekkor döbbent rá, hogy vannak a Földön olyan helyek, ahol teljesen más világfelfogás alapján élik az emberek az életüket. Bár a saját szemével is látta, hogy létezik szebb és jobb világ, mint Oroszország, de még visszatért hazájába. Az egyetemet is ott végezte el, marketingből lett diplomája, majd elhelyezkedett egy banknál. Az egyik munkatársa kezdte el győzködni arról, hogy próbáljon meg magának amerikai vízumot szerezni. Az ugyan nem derült ki, hogy milyen vízummal, de sikerült kijutnia Floridába. Amúgy nem nagyon villanyozta fel a dolog. Ahogy ő fogalmaz:

Nem tudtam rossz dolgokat felhozni Amerika ellen, de nagyon nem is rajongtam érte. Nem is terveztem, mivel sosem volt igazán nagy vágyam, hogy eljussak ide, de végül megkaptam a vízumot.

Ezért végül élt a lehetőséggel, és gépre szállt. Ez volt 2013-ban. Amint megérkezett Miamiba, már ment is tovább New York városába. Ott találkozott a férfival, akihez végül hozzáment feleségül. Fields férje akkoriban az egészségbiztosítási bizniszben utazott, ő pedig az asszisztenseként dolgozott egészen addig, amíg a férfi el nem veszítette legnagyobb ügyfelét.

Amikor ez bekövetkezett, Anastasia indított egy Instagram-oldalt és egy fizetős Onlyfans-profilt, ahol a vegán életmóddal kapcsolatban és a jógázásról készített posztokat. Ahogy telt az idő, Anastasia maga is belátta, hogy mivel egyik téma sem kimondottan a szakterülete, így nem is tudja hitelesen és profin csinálni, ezért elkezdett csak szexi képeket posztolni. Ez a modellváltás pedig bejött. Férje is támogatta ebben, így minden további nélkül folytatta. Abban az időben még a plasztikai sebészek által megnagyobbított melleit is kontentként tudta mutogatni követőinek. A feneke végül onnantól kapta meg totális figyelmet, hogy egy barátnője figyelmeztetésére kivetette a mellimplantátumokat. Innentől kezdve csak a fenekéről posztolt, és ez is lett a védjegye, hogy különböző turistalátványosságok mellett mutatja meg fenekét. Az igazi lájkbombát egy olyan poszttal sikerült ledobnia, amin két rendőr mellett állva mutatja meg a szoknya alól kivillanó fenekét.

Tudományosan megalapozott mutogatás

Fields azt mondja, hogy ő pontosan tisztában van vele, hogy kell eladni, és él is ezzel a tudásával. A patikamérlegen kiszámolt full tudományos fenékvillantós influenszerkedés aranyszabályai:

nyilvános helyen kell lennie,

nincs apelláta, nincs megúszás, villantani kell,

mosolyogni kell,

jó fényeknek kell lennie,

ideális esetben jó, ha a háttérben vannak emberek, akik mosolyognak vagy valami vicceset, aranyos hülyeséget mondanak,

a cél valami izgalmasat, nem pedig mások számára kényelmetlen, kínos dolgot csinálni,

és soha, de soha nem szabad ezt gyerekek előtt csinálni,

sőt, az egész „mutatvány” nem tarthat tovább pár másodpercnél.

Ezeknek a szabályoknak a betartásával sikerült egy év alatt 1 millió követőt szereznie. A követők számát nem lehet egy az egyben forintosítani, illetve felmerülhet a kérdés, hogy ki akar bármit is promózni egy influenszerrel, aki tényleg nem csinál mást, mint hogy köztéri látványosságok kíséretében mutogatja a fenekét. Nos, ő a többi influenszerből él. Konkrétan azért fizetnek neki más, az Insta Hall of Fame-jébe felkapaszkodni kívánó emberek, hogy ajánlják be az ő profiljukat követésre, írja ki, posztolja ki a saját profilján, hogy itt van XY, kövessétek, lájkoljátok be. Plusz még van az Onlyfans-oldala, ahol még több és még kevésbé cenzúrázott tartalmakat kapnak a feliratkozói havi 6,99 dollárért cserébe.

És a képek... Felmerülhetett az olvasóban, hogy hol vannak már a képek a fenekét villantó nőről? Hát azok itt nincsenek. Mert Anastasia Fields története volt érdekes. Ahogy ennek a befalazott Horthy vagonnak is, amit most felújítanak.

