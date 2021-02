Fotó: Shutterstock

A Pentagon teszteket végzett ufótörmeléken, legalábbis ezt állítja egy kutató. 2017 decemberében Anthony Bragalia kikérte az Amerikai Védelmi Minisztérium dokumentumait olyan tárgyakról, amiket ufók, vagyis divatosabb nevükön UAP-ok hagytak hátra.

Több mint három évvel később ki is adtak egy 154 oldalas dokumentumot, amit Bragalia megosztott a blogján, illetve a The Sun is lehozott. A nyilatkozat információkat tartalmaz például egy nitinol nevű fémötvözetről, amely „emlékszik” eredeti alakjára.

Bragalia szerint az anyagok egy része az 1947-es Roswell-incidensből származhatott, ugyanis egyesek úgy vélik, hogy akkor egy idegen jármű zuhant le Új-Mexikóban.

A Pentagon elismerte, hogy furcsa anyagokat tárolt és tesztelt, amiket ufók hagyhattak hátra. Elsajátíthattak néhány dolgot az anyagokról, és ezek óriási jelentőségűek lehetnek a jövőre nézve, örökre megváltoztatják az életünket

– állítja Bragalia, akinek most az a célja, hogy még több dokumentumhoz férhessen hozzá. Erre lehet, hogy nem is kell majd olyan sokáig várnia.

(via: indy100)