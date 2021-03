Fotó: YouTube / Keeping Up with the Kardashians

Kijött a Keeping Up with the Kardashians új évadának előzetese. A reality 20. évadának első része március 18-án kerül adásba, addig ezen a rövid videón lehet csámcsogni. Amit már több szaklap is kiemelt témaként kezelt, hogy a most éppen a válása miatt szereplő Kim Kardashian egy sírástól eltorzult arc, úgynevezett ugly crying kíséretében csak annyit tud mondani:

Egy kibaszott lúzernek érzem magam.

Nem egyértelmű, hogy ezt a válása miatt mondja, de a lapok egyből ehhez kötötték a jelenetet. Majd kiderül. Az is érdekes, hogy Scott Disick és Kourtney Kardashian kapcsolatának felmelegítése is elég fontos téma lesz. Felmerül az eljegyzés is. Ez pedig azért érdekes, mert Kourtney épp a Blink 182-ból is ismert dobossal, Travis Barkerrel jár, valamint Scott Disicknek is új barátnője van.