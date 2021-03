Fodor Zsóka – akit a legtöbben a Barátok Köztből, Magdi anyusként ismernek – is megkapta a koronavírus ellen oltást.

Hétfőn kaptam egy kis kínait nőnapra ajándékba

– mondta a Mokka adásában.

A színésznő elmondta, nagyon várja azt is, hogy a második oltást is megkapja, amelyet

a húsvéti nyuszi hoz majd.

Fodor Zsoka azt is elmondta: nagyon várja, hogy megkapja már a második dózist és végre ismét találkozhasson barátnőivel és ismét szervezhessen programokat.

Hozzátette: azt is várja, hogy ismét színpadra állhasson és felléphessen különböző rendezvényeken, bár az utóbbi időben rájött, hogy nem is olyan rossz egy nyugdíjas élete a színház nélkül se.

Elmondta továbbá azt is, hogy kézfertőtlenítés, maszkviselés és távolságtartás által továbbra is vigyázni fog magára, ahogy azt eddig is tette.