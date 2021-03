A kanadai színész valószínűleg nem gondolta, hogy milyen univerzum részévé válik, amikor 1966-ban megkapta James T. Kirk kapitány szerepét a Star Trek tudományos-fantasztikus sorozatban. Az pedig a legmerészebb álmaiban sem jelent meg a művésznek, hogy a legendává vált széria új epizódokkal fog jelentkezni elindulása után ötvenöt évvel később, és belőle, azaz karakteréből egy ikonikus figura kerekedik a sci-fi-rajongók között. William Shatner lényegében összeforrt a Star Trek-univerzummal, és ezt egyáltalán nem szégyelli, sosem unta meg, sőt igyekezett ebből minden előnyt kicsikarni, és még azzal sem volt baja, ha magát kellett emiatt kiparodizálnia. Írhatnánk arról, hogy milyen más filmekben, sorozatokban is játszott a színész, ám ezek többsége is általában utalt a Star Trekre. Érdekesség, hogy a komolyabb szakmai elismerés sokáig váratott magára nála, mert csak 2005-ben érdemelte ki az Emmy- és Golden Globe-díjat Denny Crane ügyvéd szerepével a Boston Legal című tévésorozattal.

Azt kevesen tudják róla, hogy azon túl, hogy hét mozifilmben is eljátszotta Kirk kapitányt, számos könyvet írt, melyek főleg sci-fik, és ezek között Star Trek-regények is vannak. A színész ma is aktív, a jövőben The Elevator és Senior Moment című produkciókban vállal szerepet.