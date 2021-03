Fotó: graham robinson / youtube

Aki nagyon elszigetelten szeretne élni, annak most itt egy kivételes alkalom. Eladásra kínálnak egy eldugott kis skóciai szigetet. Sőt, nem is olyan kicsit. A Skót felföld területén, ahol a Loch Modiart tó is található, van egy sziget, amit úgy hívnak, hogy Eilean an Fheidh, más néven Deer Island, ami magyarra fordítva annyit tesz, hogy Szarvas sziget.

Aki ezt megveszi, az a milliárdos Richard Branson húgának lesz a szomszédja. De amiért igazán csábító a Deer Island, hogy az egész területe majdnem 4,5 hektár. És mindezért most nem kérnek többet egy Londoni garázs áránál, ami vetekszik egyes budapesti lakások árával is. Ezen okok miatt is érdemes lehet lecsapni a lehetőségre, plusz azért is, mert nem minden nap van alkalom arra, hogy valaki birtokba vehessen egy komplett skót szigetet.

A szigetet árverésen próbálják eladni március 26-án, a Deer Island kikiáltási ára: 80 000 font, vagyis 34 millió forint.

(The Sun)