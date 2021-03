Blake Griffin, a Detroit Pistons játékosa nemrégiben került át a Brooklyn Nets csapatába. Múltkor még a kispadról kínosan tapsolt volna excsapatának, de pár héttel később már ölre megy az új csapatáért a régi bandája ellen. A videón látszódik, ahogy James Hardennel nagyon érzik a játékot, és Griffin egy brutális asszisztot kap Hardentől, amit be is zsákol, ahogy azt kell. Majd a következő támadásnál a Detroit játékosa, Saddiq Bey cselezi ki, és zsákol egy hatalmasat, amit egy pici kontakttal még be is fújtak a bírók Griffin ellen. Majd kicsit összekoccan a két játékos, mire Griffinből kirobban valami, és ellöki magától a Beyt. Lehetett volna ebből akár egy cicaharc is, de végül a csapattagok közéjük álltak, és lenyugtatták a két kosárlabdázót.

Fotó: youtube

A videót itt tudják megtekinteni: